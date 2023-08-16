Obras de desenvolvimento na estação Gravigny-Balizy

O bonde T12 substituirá o RER C entre Épinay-sur-Orge e Massy – Palaiseau.

Além disso, as estações e trilhos atuais do RER C estão sendo adaptados para acomodar o futuro bonde.

Na estação Gravigny-Balizy, trabalhos foram realizados recentemente.

Seus objetivos?

A substituição dos trilhos para padronizar todas as estações da rede ferroviária

para padronizar todas as estações da rede ferroviária A reurbanização das plataformas da estação, em especial sua rebaixada até o nível do piso do bonde, para facilitar o acesso de todos os usuários

