O bonde T12, um sucesso compartilhado
O bonde T12 é resultado de uma parceria entre a Île-de-France Mobilités e a SNCF, os dois proprietários do projeto. Isso é possível graças ao financiamento do Estado, da Região da Île-de-France e do departamento de Essonne.
Leia a entrevista conjunta com Éric Mauperon, chefe do Departamento de Projetos de Superfície da Zona 2 da Île-de-France Mobilités, e Arnaud Bucquet, Diretor de Operações da SNCF Réseau, apresentando o trabalho de coordenação realizado pelos dois proprietários do projeto para realizar o projeto do bonde T12.
Você pode nos lembrar do papel de cada proprietário do projeto no contexto deste projeto?
A SNCF é a autoridade contratante para as obras no trecho ferroviário, entre Massy-Palaiseau e Épinay-sur-Orge (adaptação dos trilhos ferroviários, obras nas estações RER C, oficina-garagem, edifícios técnicos, etc.).
Île-de-France Mobilités é a autoridade contratante para as obras na parte urbana, entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes (estruturas de engenharia, sistema de transporte, empreendimentos urbanos e paisagísticos, etc.). Ela financia o material rodante e a futura operação do bonde T12. Île-de-France Mobilités também é a coordenadora do projeto junto com os financiadores e partes interessadas do território
Em termos concretos, como você coordena suas intervenções?
Reuniões mensais são organizadas entre os proprietários do projeto para monitorar o bom funcionamento do projeto e tomar as decisões necessárias (gestão de cronogramas, orçamento, etc.). Mais reuniões operacionais acontecem semanalmente para organizar e planejar o trabalho com as empresas do campo. E, além dessas reuniões, comunicamo-nos diariamente para monitorar o planejamento das áreas de construção, especialmente para coordenar nossas intervenções.
Nossa coordenação é realizada principalmente no setor Épinay-sur-Orge / Savigny-sur-Orge, onde a SNCF realiza trabalhos que são pré-requisitos necessários para os da Île-de-France Mobilités (construção da ponte ferroviária, desenvolvimento dos trilhos do RER, realocação dos trilhos na Rue des Rossays, etc.). Isso é ainda mais essencial para trocar dados técnicos e as diversas restrições a serem respeitadas para permitir a transição da ferrovia para as vias urbanas, ao mesmo tempo em que tentam limitar ao máximo o incômodo para os moradores locais.