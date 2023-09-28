O bonde T12 acessível a todos

O T12 foi projetado para ser 100% acessível a pessoas com mobilidade reduzida.

Na estação, assim como a bordo do bonde-trem, a acessibilidade para todos foi considerada desde o início do projeto.

Vários desenvolvimentos foram projetados para facilitar o acesso a esse novo modo de transporte:

· Os próprios trens são equipados com portas largas e piso baixo, permitindo acesso direto a partir da plataforma

· Anúncios áudio e vídeo também serão transmitidos aos passageiros.

· Assentos de acesso mais fácil reservados para pessoas prioritárias.

· Espaços para cadeiras de rodas, carrinhos de bebê, bagagem, etc.

· E, por fim, a criação de rampas e elevadores para estações de difícil acesso.

O bonde T12 é um meio de transporte seguro e acessível para todos.