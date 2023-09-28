O bonde T12 acessível a todos
Publicado em
O T12 foi projetado para ser 100% acessível a pessoas com mobilidade reduzida.
Na estação, assim como a bordo do bonde-trem, a acessibilidade para todos foi considerada desde o início do projeto.
Vários desenvolvimentos foram projetados para facilitar o acesso a esse novo modo de transporte:
· Os próprios trens são equipados com portas largas e piso baixo, permitindo acesso direto a partir da plataforma
· Anúncios áudio e vídeo também serão transmitidos aos passageiros.
· Assentos de acesso mais fácil reservados para pessoas prioritárias.
· Espaços para cadeiras de rodas, carrinhos de bebê, bagagem, etc.
· E, por fim, a criação de rampas e elevadores para estações de difícil acesso.
O bonde T12 é um meio de transporte seguro e acessível para todos.