Uma nova ponte ferroviária em Massy

Data de publicação: 6 de agosto de 2019

No fim de semana de 10 de agosto de 2019, a Ponte Ferroviária Massy-Europe será construída por uma operação deslizante. Essa estrutura é cofinanciada pelo expresso Tram 12 e pela cidade de Massy.

FASE 1

Primeiramente, a estrutura da ponte ferroviária é construída sobre um direito de passagem próximo aos trilhos ferroviários. Esse trabalho dura cerca de um ano.

FASE 2

A linha férrea deve então ser removida, o aterro cavado e aterrado para criar a passagem sob os trilhos.

FASE 3

A estrutura da ponte ferroviária está sendo empurrada para sua localização final. Os trilhos ferroviários foram então reinstalados. Esta operação (fases 2 e 3) acontece em no máximo 72 horas!

Durante essa operação, o tráfego RER C é temporariamente interrompido de sábado, 9 de agosto, a segunda-feira, 12 de agosto. O tráfego será retomado no início do serviço na manhã de terça-feira, 11 de agosto.