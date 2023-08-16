Oficinas de conscientização sobre segurança organizadas pela equipe do T12 Tram-train desde o início dos testes

A equipe local do bonde T12 foi encontrar os alunos de várias escolas primárias e faculdades localizadas próximas à rota.

O objetivo desses workshops é conscientizar os jovens de Essonne sobre o que fazer antes da chegada do novo bonde T12 em sua cidade.

Graças a esses momentos de intercâmbio, os alunos puderam aprender mais sobre esse meio de transporte, bem como sobre as diversas regras de segurança a serem adotadas, especialmente durante o período de testes.