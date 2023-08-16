As bacias de retenção de água foram projetadas ao longo do trajeto do bonde T12
O tratamento e o manejo da água são um grande problema atualmente. Desde 2021, como parte da construção do bonde T12, foram criadas 7 bacias de retenção de água.
Essas bacias subterrâneas ou ao ar livre têm várias funções, essenciais para a gestão da água da chuva em áreas urbanas:
- Armazenar água temporariamente para evitar inundações rio abaixo,
- Limite o escoamento coletando água da plataforma, das barras do bonde e da rodoviária.