Bonde

Nova linha Massy > Évry-Courcouronnes

As bacias de retenção de água foram projetadas ao longo do trajeto do bonde T12

Publicado em

O tratamento e o manejo da água são um grande problema atualmente. Desde 2021, como parte da construção do bonde T12, foram criadas 7 bacias de retenção de água.

Essas bacias subterrâneas ou ao ar livre têm várias funções, essenciais para a gestão da água da chuva em áreas urbanas:

  • Armazenar água temporariamente para evitar inundações rio abaixo,
  • Limite o escoamento coletando água da plataforma, das barras do bonde e da rodoviária.
Bacia de retenção de água ao ar livre em Epinay-Sur-Orge
Bacia subterrânea de retenção de água em Epinay-Sur-Orge
Bacia de retenção de água ao ar livre em Ris-Orangis