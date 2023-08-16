Os principais marcos do ano de 2022

Após um ano de 2020 marcado pelo início das obras com a construção de várias grandes estruturas de engenharia, e em 2021, que permitiu que o bonde tomasse forma com a construção da plataforma e a colocação dos primeiros trilhos, o ano de 2022 gradualmente dará lugar a trabalhos urbanos e de paisagismo.

NA REDE URBANA (entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes)

A construção do muro de contenção (MS06) em Morsang-sur-Orge

Atualmente em andamento, ela terminará em março de 2022.

A realização da plataforma

Os últimos trechos da plataforma serão construídos ao longo da rue des Rossays em Savigny-sur-Orge e ao longo da A6 entre Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon. A conclusão prevista para a conclusão do trabalho em julho de 2022.

No restante do trajeto urbano, a plataforma do bonde já foi concluída.

Colocando os trilhos

Em 2022, a instalação dos trilhos continuará e será finalizada ao longo de toda a linha urbana, em particular em Épinay-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge e Ris-Orangis. Nas outras cidades, mais de 14 km de trilhos já foram instalados.

Colocação da superfície da pista

Essa etapa começou em 2021, quando os trilhos foram colocados. Continua em 2022 nas cidades de Savigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Grigny e Ris-Orangis.

A construção de uma ponte ao longo do rio Yvette em Épinay-sur-Orge

No nível da passagem arqueada sobre o Yvette, uma ponte será construída entre maio e novembro de 2022. Isso tornará possível tornar o caminho mais seguro para os pedestres que o utilizam.

A abertura da ligação com o distrito de Grand Vaux

Atualmente em desenvolvimento, o caminho para bicicletas e pedestres que passa sob os trilhos do RER C deve entrar em operação na primavera de 2022.

Obras rodoviárias e desenvolvimento urbano

Esse trabalho diz respeito aos desenvolvimentos realizados ao longo da futura linha de bonde: reparo das estradas e calçadas, sinalização, sinalização viária, desenvolvimento de ciclovias e caminhos para pedestres, etc.

Essas operações, que já começaram em várias cidades ao longo da rota, continuarão ao longo do ano.

Plantações

Os primeiros plantios ocorreram no final de 2021. Eles continuarão até a primavera de 2022 em Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis e Évry-Courcouronnes.

NA REDE FERROVIÁRIA (entre Massy e Epinay-sur-Orge)

A construção de novas estações

Na rede ferroviária, duas novas estações serão construídas.

Primeiro, a estação Massy Europe: o trabalho de engenharia civil fez progressos significativos e deve ser concluído até o final de maio de 2022. Na primavera, os mastros de iluminação nos cais serão instalados e os cais serão revestidos.

Além disso, a construção da estação Champlan será acelerada. No final de fevereiro, o viaduto subterrâneo da estação será instalado e os elevadores e os funis para escadas serão criados. Na primavera, os cabos elétricos para a iluminação serão puxados e os mastros de iluminação serão instalados. O revestimento das plataformas será realizado em maio, o que marcará o fim do trabalho de engenharia civil.

Adaptação das estações existentes

O trabalho para transformar as estações Massy-Palaiseau, Longjumeau e Chilly-Mazarin em uma estação deve ser concluído até o final de fevereiro.

Em Petit Vaux, a obra está em andamento; A segunda estrutura para os elevadores ainda precisa ser instalada.

Em Gravigny Balizy, começarão os trabalhos para colocar os cais em padrão padrão.

A oficina-garagem

Em 2021, o local da oficina da garagem fez progressos significativos com a construção das diversas partes que o compõem (oficina, trilhos externos, posto de serviço), a conexão dos trilhos ferroviários, etc. O equipamento está agora entrando em uma fase de finalização (testes de sinalização, testes dinâmicos), que deve ser concluída na primavera de 2022.

Equipamentos dedicados ao tráfego

O ano de 2022 será marcado pela instalação de equipamentos dedicados ao tráfego de bondes em toda a linha. Em termos concretos, esta nova etapa do projeto consiste na instalação dos sistemas de transmissão entre os trens e a infraestrutura para controlar os desvios e semáforos para as passagens de viagem.