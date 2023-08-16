Os principais marcos do ano de 2022
Após um ano de 2020 marcado pelo início das obras com a construção de várias grandes estruturas de engenharia, e em 2021, que permitiu que o bonde tomasse forma com a construção da plataforma e a colocação dos primeiros trilhos, o ano de 2022 gradualmente dará lugar a trabalhos urbanos e de paisagismo.
NA REDE URBANA (entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes)
- A construção do muro de contenção (MS06) em Morsang-sur-Orge
Atualmente em andamento, ela terminará em março de 2022.
- A realização da plataforma
Os últimos trechos da plataforma serão construídos ao longo da rue des Rossays em Savigny-sur-Orge e ao longo da A6 entre Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon. A conclusão prevista para a conclusão do trabalho em julho de 2022.
No restante do trajeto urbano, a plataforma do bonde já foi concluída.
- Colocando os trilhos
Em 2022, a instalação dos trilhos continuará e será finalizada ao longo de toda a linha urbana, em particular em Épinay-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge e Ris-Orangis. Nas outras cidades, mais de 14 km de trilhos já foram instalados.
- Colocação da superfície da pista
Essa etapa começou em 2021, quando os trilhos foram colocados. Continua em 2022 nas cidades de Savigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Grigny e Ris-Orangis.
- A construção de uma ponte ao longo do rio Yvette em Épinay-sur-Orge
No nível da passagem arqueada sobre o Yvette, uma ponte será construída entre maio e novembro de 2022. Isso tornará possível tornar o caminho mais seguro para os pedestres que o utilizam.
- A abertura da ligação com o distrito de Grand Vaux
Atualmente em desenvolvimento, o caminho para bicicletas e pedestres que passa sob os trilhos do RER C deve entrar em operação na primavera de 2022.
- Obras rodoviárias e desenvolvimento urbano
Esse trabalho diz respeito aos desenvolvimentos realizados ao longo da futura linha de bonde: reparo das estradas e calçadas, sinalização, sinalização viária, desenvolvimento de ciclovias e caminhos para pedestres, etc.
Essas operações, que já começaram em várias cidades ao longo da rota, continuarão ao longo do ano.
- Plantações
Os primeiros plantios ocorreram no final de 2021. Eles continuarão até a primavera de 2022 em Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis e Évry-Courcouronnes.
NA REDE FERROVIÁRIA (entre Massy e Epinay-sur-Orge)
- A construção de novas estações
Na rede ferroviária, duas novas estações serão construídas.
Primeiro, a estação Massy Europe: o trabalho de engenharia civil fez progressos significativos e deve ser concluído até o final de maio de 2022. Na primavera, os mastros de iluminação nos cais serão instalados e os cais serão revestidos.
Além disso, a construção da estação Champlan será acelerada. No final de fevereiro, o viaduto subterrâneo da estação será instalado e os elevadores e os funis para escadas serão criados. Na primavera, os cabos elétricos para a iluminação serão puxados e os mastros de iluminação serão instalados. O revestimento das plataformas será realizado em maio, o que marcará o fim do trabalho de engenharia civil.
- Adaptação das estações existentes
O trabalho para transformar as estações Massy-Palaiseau, Longjumeau e Chilly-Mazarin em uma estação deve ser concluído até o final de fevereiro.
Em Petit Vaux, a obra está em andamento; A segunda estrutura para os elevadores ainda precisa ser instalada.
Em Gravigny Balizy, começarão os trabalhos para colocar os cais em padrão padrão.
- A oficina-garagem
Em 2021, o local da oficina da garagem fez progressos significativos com a construção das diversas partes que o compõem (oficina, trilhos externos, posto de serviço), a conexão dos trilhos ferroviários, etc. O equipamento está agora entrando em uma fase de finalização (testes de sinalização, testes dinâmicos), que deve ser concluída na primavera de 2022.
- Equipamentos dedicados ao tráfego
O ano de 2022 será marcado pela instalação de equipamentos dedicados ao tráfego de bondes em toda a linha. Em termos concretos, esta nova etapa do projeto consiste na instalação dos sistemas de transmissão entre os trens e a infraestrutura para controlar os desvios e semáforos para as passagens de viagem.