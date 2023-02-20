Trabalho na rotatória do Tratado de Roma em Évry-Courcouronnes (fevereiro de 2021)
Como parte da construção do bonde T12, estão ocorrendo trabalhos de reurbanização rodoviária na rotatória do Tratado de Roma, em Évry-Courcouronnes. Elas levam a mudanças temporárias no tráfego.
- Que trabalho precisa ser feito?
Diversas operações são realizadas:
- Planejamento rodoviário
- Obras e redes de estrutura pavimentada
- Produção de asfalto
O objetivo deles é preparar o desenvolvimento do futuro cruzamento administrado por semáforos, que substituirá a rotatória atual e acomodará a circulação do bonde T12.
- Quando o trabalho acontece?
Esse trabalho acontecerá entre 22 e 26 de fevereiro.
- O que isso muda?
De segunda-feira, 22 de fevereiro, às 8h, até sexta-feira, 26 de fevereiro, às 17h, as obras levarão às seguintes mudanças de tráfego:
- Fechamento do trecho da Avenue de l'Orme em Martin, localizado entre o Boulevard Jean Monnet e a Rue Jean Mermoz
- Fechamento do Boulevard Robert Schuman
- Fechamento da Avenida Pierre Bérégovoy
Além disso, as rampas de saída da N104 (interna e externa) ficarão fechadas até 1º de março.
Rotas de desvio foram montadas.