Trabalho ao redor da Avenue du Commandant Barré (julho de 2019)

Data de publicação: 8 de julho de 2019

> Que trabalho precisa ser feito?

Trabalho de saneamento nas estradas.

> Quanto tempo leva o trabalho?

O trabalho começará em 15 de julho de 2019 por um período de um mês.

> O que isso muda?

– Fechamento da avenida da RD445 até o número 5 em ambas as direções do tráfego (veja o mapa abaixo). O acesso à Best Drive e aos pavilhões localizados entre a 1 e a 5 Avenue é mantido.

– Implementação de uma rota de desvio para a linha DM21b durante as obras. Não há impacto na linha 420.