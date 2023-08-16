Bonde

Nova linha Massy > Évry-Courcouronnes

Trabalho no centro da cidade de Évry-Courcouronnes (2020 – 2021)

> Que trabalho precisa ser feito?

A obra ocorrerá na Avenida Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand em três fases:

  • Fase 1: Realização de trabalhos preparatórios (demolição das ilhas centrais, remoção de mobiliário urbano e instalação de
    no lugar de uma estrada, iluminação e luzes temporárias);
  • Fase 2: obras nas estradas e calçadas do lado sul da Avenida Paul Delouvrier e do Boulevard François
    Mitterrand;
  • Fase 3: trabalhos nas ruas e calçadas do lado norte da Avenida Paul Delouvrier e do Boulevard François
    Mitterrand, construção da plataforma do bonde e construção da futura estação, instalação dos trilhos e
    desenvolvimento da via.

> Quanto tempo leva o trabalho?

  • Fase 1: 1 mês de maio a junho de 2020;
  • fase 2: de junho ao outono de 2020;
  • Fase 3: 1 ano a partir do outono de 2020.

> O que isso muda?

  • Redução de faixa na Avenue Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand: 2 x 2 faixas
    com 1 faixa em cada direção;
  • remoção de algumas vagas de estacionamento, que será gradualmente restaurada
    o progresso da obra;
  • Circulação de máquinas de construção em dias úteis.

