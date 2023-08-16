Trabalho no centro da cidade de Évry-Courcouronnes (2020 – 2021)
Publicado em-
Atualizado em
> Que trabalho precisa ser feito?
A obra ocorrerá na Avenida Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand em três fases:
- Fase 1: Realização de trabalhos preparatórios (demolição das ilhas centrais, remoção de mobiliário urbano e instalação de
no lugar de uma estrada, iluminação e luzes temporárias);
- Fase 2: obras nas estradas e calçadas do lado sul da Avenida Paul Delouvrier e do Boulevard François
Mitterrand;
- Fase 3: trabalhos nas ruas e calçadas do lado norte da Avenida Paul Delouvrier e do Boulevard François
Mitterrand, construção da plataforma do bonde e construção da futura estação, instalação dos trilhos e
desenvolvimento da via.
> Quanto tempo leva o trabalho?
- Fase 1: 1 mês de maio a junho de 2020;
- fase 2: de junho ao outono de 2020;
- Fase 3: 1 ano a partir do outono de 2020.
> O que isso muda?
- Redução de faixa na Avenue Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand: 2 x 2 faixas
com 1 faixa em cada direção;
- remoção de algumas vagas de estacionamento, que será gradualmente restaurada
o progresso da obra;
- Circulação de máquinas de construção em dias úteis.