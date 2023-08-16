Trabalho no centro da cidade de Évry-Courcouronnes (2020 – 2021)

> Que trabalho precisa ser feito?

A obra ocorrerá na Avenida Paul Delouvrier / Boulevard François Mitterrand em três fases:

Fase 1: Realização de trabalhos preparatórios (demolição das ilhas centrais, remoção de mobiliário urbano e instalação de

Fase 2: obras nas estradas e calçadas do lado sul da Avenida Paul Delouvrier e do Boulevard François

Fase 3: trabalhos nas ruas e calçadas do lado norte da Avenida Paul Delouvrier e do Boulevard François

Mitterrand, construção da plataforma do bonde e construção da futura estação, instalação dos trilhos e

desenvolvimento da via.

> Quanto tempo leva o trabalho?

Fase 1: 1 mês de maio a junho de 2020;

fase 2: de junho ao outono de 2020;

Fase 3: 1 ano a partir do outono de 2020.

> O que isso muda?