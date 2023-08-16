Bonde

Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes

Obras na plataforma da Avenue Ambroise Croizat em Ris-Orangis (fevereiro-junho de 2020)

Publicado em

  -  

Atualizado em

> Que trabalho precisa ser feito?
Construção da plataforma para o futuro bonde T12 na Avenida Ambroise Croizat.

> Quanto tempo leva o trabalho?
5 meses, de fevereiro a junho.

> O que isso muda?
Durante toda a obra, a Avenue Ambroise Croizat será feita de mão única na direção da Avenue Joliot Curie.
Para melhor tráfego, os ônibus 403 e 406 serão desviados pela Avenue du Front Populaire até a Avenue Joliot Curie.

Baixe as Informações do Trabalho

PDF

 -  542.5 KB