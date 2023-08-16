Trabalhos de verão em Évry-Courcouronnes (julho / agosto de 2021)

Como parte da construção do bonde T12, as obras rodoviárias ocorrerão em julho e agosto de 2021. Elas levam a mudanças temporárias no tráfego.

> Que trabalho precisa ser feito?

A obra visa instalar o pavimento da Avenida Paul Delouvrier e do Boulevard François Mitterrand.

> Quando o trabalho acontece?

Esse trabalho ocorrerá durante os meses de julho e agosto de 2021.

> O que isso muda?

O trabalho resultará nas seguintes mudanças de tráfego:

– De quinta-feira, 8 de julho, a quarta-feira, 18 de agosto de 2021: fechamento da saída 34 (em direção a Évry-Centre) do interior da N104.

– De segunda-feira, 12 de julho a segunda-feira, 2 de agosto de 2021: fechamento da Avenue Paul Delouvrier entre o cruzamento Jean Mermoz/Bois Briard e o cruzamento Champs Élysées (não incluído).

– De segunda-feira, 2 de agosto, a segunda-feira, 16 de agosto de 2021: fechamento da Avenue Paul Delouvrier entre o cruzamento Jean Mermoz/Bois Briard e o cruzamento Champs Élysées (inclusive).

– De segunda-feira, 16 de agosto, a segunda-feira, 29 de agosto de 2021: fechamento do Boulevard François Mitterrand entre o entroncamento com Champs Élysées e a rotatória da estação RER (não incluído).

Durante esse período, rotas de desvio são montadas e suas lojas permanecem acessíveis.

Todo o tráfego será restaurado no final de agosto de 2021.