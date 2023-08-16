Obras de infraestrutura continuam

Em toda a rota, as obras de infraestrutura já estão bem avançadas. Por exemplo, em Morsang-sur-Orge, a construção de rampas que permitem que o futuro bonde T12 acesse a estação elevada Parc du Château está em andamento.

As obras de infraestrutura correspondem a todas as obras necessárias para a construção da linha de bonde e para o desenvolvimento urbano. O projeto do bonde T12 inclui vários:

adaptação dos trilhos C do RER e reurbanização das estações entre Massy e Petit Vaux;

construção da plataforma e do sistema de transporte entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes;

construção de pontes que permitissem a passagem do bonde T12;

Instalação dos trilhos ferroviários: os trilhos serão colocados na plataforma;

instalação de linhas aéreas de contato que fornecerão eletricidade para o bonde T12;

Disposição e equipamentos das estações: dispensadores de bilhetes de transporte e equipamentos (telas de informações para passageiros, bancos, caixas) serão instalados nas estações;

plantio de árvores e outras vegetações ao redor da plataforma;

Desenvolvimentos urbanos.

As obras de infraestrutura também incluem a criação da oficina-garagem localizada nos municípios de Massy e Palaiseau.

Para saber mais sobre a construção do bonde T12, baixe o livreto 2 do pacote de informações.