Obras no entroncamento RD257 em Épinay-sur-Orge
Em Épinay-sur-Orge, o bonde T12 conectará com o RER C na estação Épinay-sur-Orge.
Durante 2021, várias operações em grande escala ocorrerão.
- Construção da plataforma do bonde: de abril de 2021 até o final de dezembro, a plataforma do bonde T12 está sendo construída no trecho entre o ramal e a ponte ferroviária sob os trilhos C do RER. Os trilhos também foram instalados.
- Desenvolvimento do acesso ao estacionamento no cruzamento da RD257: desde janeiro de 2021, trabalhos relacionados à reorganização da rede rodoviária estão em andamento.
- A criação de um caminho para pedestres sob os trilhos C do RER: para permitir o acesso direto entre o distrito de Grand Vaux e a futura estação Épinay-sur-Orge, duas pontes ferroviárias sucessivas serão demolidas. Eles serão reservados para pedestres e ciclistas. O trabalho começou em novembro de 2020 e continuará até meados de 2021.
- A criação de uma bacia de retenção de água: em março de 2021, foram realizados trabalhos para criar uma bacia de retenção. Este último ficará sob o estacionamento, que agora está fechado e cujas vagas serão reconstituídas posteriormente.