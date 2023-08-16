Trabalho na estação Petit Vaux (abril de 2021)
Que trabalho precisa ser feito?
Renovação da passagem de nível / renovação dos trilhos / trabalhos de sinalização ferroviária.
- Quando o trabalho vai acontecer?
De sábado, 3 de abril, às 00:00, até segunda-feira, 12 de abril, 05:00, 3 e 4 de abril (trabalho diurno e noturno):
> Desmontagem do piso da passagem de nível
> Substituição dos trilhos, lastro e dormentes
> Instalação de postes para a futura sinalização do bonde
De 5 a 9 de abril:
> Retomada do perfil da estrada na passagem de nível (trabalho diurno)
> Substituição de trilhos, lastro e dormentes (trabalho noturno)
> Os trens circularão durante o dia
10 e 11 de abril (trabalho diurno e noturno):
> Substituição dos trilhos, lastro e dormentes na estação Petit Vaux
> Finalizando o trabalho na passagem de nível
> Instalação de postes para a futura sinalização do bonde
- O que isso muda?
> Nenhum tráfego rodoviário (carros e veículos de duas rodas) durante todo o período
> Tráfego de pedestres permitido apenas de segunda-feira, 5 a sexta-feira, 9 de abril, das 5h à meia-noite
> Sem movimento de pessoas nos fins de semana
Esse trabalho causará poluição sonora.
Um desvio rodoviário será instalado durante o fechamento da passagem de nível.