Trabalho na estação Petit Vaux (abril de 2021)

Que trabalho precisa ser feito?

Renovação da passagem de nível / renovação dos trilhos / trabalhos de sinalização ferroviária.

Quando o trabalho vai acontecer?

De sábado, 3 de abril, às 00:00, até segunda-feira, 12 de abril, 05:00, 3 e 4 de abril (trabalho diurno e noturno):

> Desmontagem do piso da passagem de nível

> Substituição dos trilhos, lastro e dormentes

> Instalação de postes para a futura sinalização do bonde

De 5 a 9 de abril:

> Retomada do perfil da estrada na passagem de nível (trabalho diurno)

> Substituição de trilhos, lastro e dormentes (trabalho noturno)

> Os trens circularão durante o dia

10 e 11 de abril (trabalho diurno e noturno):

> Substituição dos trilhos, lastro e dormentes na estação Petit Vaux

> Finalizando o trabalho na passagem de nível

> Instalação de postes para a futura sinalização do bonde

O que isso muda?

> Nenhum tráfego rodoviário (carros e veículos de duas rodas) durante todo o período

> Tráfego de pedestres permitido apenas de segunda-feira, 5 a sexta-feira, 9 de abril, das 5h à meia-noite

> Sem movimento de pessoas nos fins de semana

Esse trabalho causará poluição sonora.

Um desvio rodoviário será instalado durante o fechamento da passagem de nível.