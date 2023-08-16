Trabalho no RN441 em Ris-Orangis (outubro-novembro de 2020)

> Que trabalho precisa ser feito?

Trabalhos de restauração na RN441 após a marcação das obras (instalação de sinalização e dispositivos de segurança, marcações rodoviárias, etc.).

> Quanto tempo leva o trabalho?

De quinta-feira, 16 de outubro, a terça-feira, 3 de novembro de 2020.

> O que isso muda?

Durante toda a duração das obras, a RN441 permanece fechada entre a RD31 e a saída da rodovia A6 em direção a Grigny e Viry-Chatillon.

Uma rota de desvio está planejada via RD31, RN7 e RD310.