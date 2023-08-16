Obras no estacionamento do condomínio ÉRABLE 2 em Viry-Chatillon (novembro-dezembro de 2019)

> Que trabalho precisa ser feito?

Demolição das cabines localizadas no estacionamento do condomínio ÉRABLE 2 e reurbanização dos estacionamentos dos coproprietários dos prédios do complexo imobiliário ÉRABLE 2 (votada na assembleia geral dos coproprietários em 13 de junho de 2019).

> Quais são as etapas do trabalho?

1 . Demolição das caixas.

2. Construção da primeira parte do novo estacionamento, ou seja, 48 vagas, até o final de 2019. O acesso a esses espaços será temporariamente pela Rue de La Rochefoucauld.

3. As outras fases da construção do estacionamento serão objeto de informações específicas sobre o trabalho.

> Quanto tempo leva o trabalho?

Fases 1 e 2: dois meses a partir do início de novembro de 2019.

> O que isso muda?

Durante toda a duração das obras de reurbanização do estacionamento, o máximo número possível de vagas de estacionamento será mantido para os habitantes. O trabalho não terá impacto no tráfego de carros.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.