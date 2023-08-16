De Massy Palaiseau a Petit Vaux, começam os testes noturnos dinâmicos!

O objetivo desses testes? Garanta a interação perfeita entre a infraestrutura e os desvios e cruzamentos.

Para isso, alguns trens são colocados em circulação em pequenos trechos da rota para realizar uma série de testes (fornecimento de energia, sistema de freios e operação de cruzamentos, passagens de nível e sinalização luminosa, etc.).

Os trens circulam pela primeira vez à noite durante as interrupções do tráfego RER C. Os testes diurnos dinâmicos começarão no final de fevereiro.