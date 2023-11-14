M-1 para o bonde T12!

É com grande alegria que convidamos vocês em 9 de dezembro para celebrar a inauguração da linha de bonde T12!

Após vários anos de trabalho, finalmente chegou a hora de descobrir esse novo meio de transporte, que não só facilitará nosso deslocamento, mas também contribuirá para tornar a cidade mais verde e acessível para todos.

Com família, sozinho ou com amigos, você pode embarcar nos trens T12 no sábado, 9 de dezembro, à tarde, em prévia.

Entretenimento também será oferecido ao longo da linha.

O serviço comercial está programado para o dia seguinte, domingo, 10 de dezembro, por volta das 5h