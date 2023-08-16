O bonde T12 a serviço do meio ambiente

Um modo de transporte público limpo e ecológico, o bonde T12 tem uma forte abordagem ambiental.

O paisagismo realizado ao redor do projeto do bonde T12 visa criar um cinturão verde ao longo de toda a parte urbana da rota. A plataforma do bonde T12 será principalmente plantada com sedum ou grama. Sedum é uma planta que consome pouca água e é fácil de cuidar. Será usado em áreas inacessíveis para pedestres, enquanto a grama será usada no restante da plataforma.

Além disso, no centro de lazer de Port-aux-Cerises, localizado nos municípios de Draveil e Vigneux-sur-Seine, estão em andamento trabalhos para restaurar 15 hectares de vegetação.

O objetivo deles? Compensar quaisquer impactos causados pelas obras para preservar a fauna e a flora presentes no local (parcelas de Port Courcel e Les Mousseaux).

Este local foi escolhido por vários motivos:

Sua proximidade com os locais afetados (menos de 5 km);

O agrupamento dos diferentes tipos de compensação que permite: é um ambiente arborizado, aberto e úmido, permitindo uma coerência das ações realizadas;

A possibilidade de aumentar a conscientização e acolher o público em uma estrutura especializada;

A implementação de um projeto de restauração ecológica em locais desnaturados por ações antropogênicas (armazenamento de materiais/aterro).

VOCÊ SABIA?

O bonde T12 é um meio de transporte leve, produzindo baixa poluição sonora, tanto em ambientes internos quanto externos. Amortecedores acústicos e o uso de materiais isolantes leves permitem um nível de ruído 5 decibéis menor do que o nível gerado pelo tráfego automobilístico.