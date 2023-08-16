Conheça Dino e Raphaël, Diretor de Operações e Engenheiro do QG

Nossa série dedicada aos comércios de bondes T12 continua!

Neste novo episódio, Dino Vissault, Diretor de Operações, e Raphaël Barry, Engenheiro de Alta Qualidade Ambiental, te levam aos bastidores da oficina-oficina onde eles trabalham diariamente.

Localizada em Massy, a oficina-garagem é usada para manutenção, armazenamento e limpeza de bondes e trens. A obra deste edifício foi concluída. As equipes estão agora trabalhando no seu desenvolvimento.

Assista ao Episódio 3