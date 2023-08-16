Novo marco para o resort Champlan!

Um grande passo foi dado no final de fevereiro para o bonde T12: a passagem sob os trilhos da futura estação Champlan foi instalada em 53 horas em um tempo fixo. Isso eventualmente permitirá o acesso aos cais.

Após o tráfego do RER C parar na noite de sexta-feira, os trilhos foram removidos, depois o aterro foi cavado e terraço para permitir a instalação da estrutura da passagem sob os trilhos, composta por uma dúzia de estruturas de concreto. Cada elemento, pesando cerca de trinta toneladas, foi instalado durante a noite de sábado a domingo, utilizando dois guindastes potentes.

As operações de reabastecimento começaram nas primeiras horas da manhã de domingo, seguidas pela retransmissão das faixas e testes de tráfego. Uma verdadeira maratona para restaurar o tráfego do RER C no horário na manhã de segunda-feira.

Um olhar para trás em vídeo sobre essa operação de soco!