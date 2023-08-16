Qual é o status da obra?

As equipes de bonde T12 estão trabalhando arduamente entre Évry-Courcouronnes e Épinay-sur-Orge para construir a futura linha de bonde.

Gradualmente, o bonde T12 está tomando forma:

Évry-Courcouronnes: a plataforma do bonde está concluída e a instalação dos trilhos continua. Até o final do verão, todos os trilhos devem estar instalados na cidade. Em seguida, será realizado o trabalho final de pavimentação da estrada.

Ris-Orangis: os trilhos já são visíveis em sua última aparição na Avenue Ambroise Croizat. No outono, entre o Chemin du Rû de l'Ecoute s'il Pleut e a Avenue Joliot-Curie, os trilhos estarão completamente instalados e concretoados.

Grigny: a plataforma está em construção no nível do Chemin du Plessis. Espera-se que seja concluído até o final de agosto de 2021. Eventualmente, a estação Ferme Neuve ficará no cruzamento do futuro T Zen 4 e do bonde T12.

Viry-Chatillon: os trilhos estão sendo instalados entre o cruzamento da RD 445 e os Coteaux de l'Orge.

Morsang-sur-Orge: a construção do muro de contenção ao longo da A6 está em andamento. A instalação dos trilhos será realizada em 2022, após as obras de engenharia.

Savigny-sur-Orge: o trabalho está focado na construção do muro de contenção ao longo da rue des Rossays. O concreto está sendo realizado atualmente. O reaterro e o trabalho de fundação da ferrovia estão sendo realizados em continuidade. Além disso, a construção da ligação ciclo-pedestre com o distrito de Grand Vaux continua.