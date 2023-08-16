O bonde T12: um projeto acessível a todos

Em nome da inclusão, nossas equipes trabalham pela acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

As atividades oferecidas como parte do bonde T12 são abertas a todos.

Esse ocorreu durante a visita à oficina da garagem em Massy Palaiseau, por ocasião dos Dias do Patrimônio. Um grupo de pessoas surdas e com deficiência auditiva pôde participar desse dia graças a um intérprete de língua de sinais.

Obrigado à @Muriel HUYNH, intérprete de língua de sinais (i)LSF (Agência de Interpretação de Língua de Sinais), por permitir que as pessoas envolvidas participassem da visita.