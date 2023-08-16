Duas pontes lançadas, e o que vem depois?

Data de publicação: 17 de setembro de 2019

Durante a noite e em poucas horas, duas pontes foram lançadas. Mas você sabia que a operação não para por aí?

A instalação final das duas pontes requer mais algumas semanas de trabalho para:

Equipar as pontes, ou seja, instalar os trilhos, trilhos, linha de energia e também guarda-corpos e elevações para evitar que objetos caiam ao mar;

Testes de carga

Posteriormente, durante a fase de pré-operação, o tráfego de passageiros será realizado na ponte.