O T12 está chegando em breve!

Em 10 de dezembro de 2023, o bonde T12 entrará em serviço em toda a linha. Você poderá aproveitar essa nova linha que conectará dois polos principais do Essonne

A entrada em funcionamento do T12 Tram-Train melhorará a conexão entre o transporte e as cidades em Essonne. Os moradores agora terão acesso a um meio de transporte rápido, confortável e versátil que ligará Evry-Courcouronnes a Massy-Palaiseau.

Penúltima etapa: o ensaio geral

Até sua comissionamento, o T12 continua seu "ensaio geral", uma espécie de ensaio geral. Essa etapa crucial permite que todo o sistema seja testado e otimizado. Todos os trens estão em condições reais de tráfego desde 11 de setembro. A circulação em branco possibilita recriar condições reais, o que significa que o bonde-trem faz sua viagem e para em cada estação, de acordo com a frequência planejada no momento da comissionamento.

Partidas

Um projeto de grande porte, o bonde T12 representa o desejo da região de fortalecer a rede de transporte público na Île-de-France. Ao conectar efetivamente dois grandes polos em Essonne, Massy e Évry-Courcouronnes, a T12 oferecerá uma alternativa ao carro particular, facilitará a possibilidade de conexões entre os diferentes modos de transporte (RER B, C e D, várias linhas de ônibus e, eventualmente, Tzen 4 e metrô 18) e estimulará o desenvolvimento econômico e urbano do território.

A Experiência do Viajante

A T12 traz muitos benefícios para passageiros e moradores dos municípios ao longo da rota graças à sua frequência, meio de transporte e instalações. De fato, o T12 é um "bonde-trem", capaz de circular tanto nos trilhos da rede ferroviária nacional, entre Massy e Épinay-sur-Orge, quanto nos trilhos dos bondes, em áreas urbanas, entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes. Essa particularidade lhe confere as vantagens combinadas desses dois meios de transporte. Facilmente inserido em ambientes urbanos, o bonde combina o conforto e o desempenho dos equipamentos usados nos trens com a flexibilidade de operação e recepção dos bondes.

Os resorts, por outro lado, foram projetados para oferecer acessibilidade ideal, garantindo fácil acesso para todos. Além disso, agora estão totalmente equipados com áreas de assento, abrigos de vidro para proteção contra as intempéries, iluminação constante para segurança e pontos de atendimento de emergência para total tranquilidade. Esses resorts proporcionarão uma experiência de viagem agradável e confortável. O T12 foi projetado para se adaptar ao seu ambiente.

Além disso, promove a mobilidade suave ao oferecer novos espaços para entusiastas do ciclismo graças à criação de 6,5 quilômetros de ciclovias para pedestres ao longo da rota, entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes.

Preços e operação

Você pode comprar sua passagem diretamente nos terminais do resort, selecionando sua estação de embarque e seu destino. O preço então vai depender da origem e do destino. O bonde T12 também será acessível a todos os portadores de passe Navigo "para todos", tarifas reduzidas e viagem gratuita, alunos do ensino fundamental e médio Imagine R.

A T12 operará das 5h à meia-noite com, nos dias úteis, um trem-bonde a cada 12 minutos durante o horário de pico.

A partir de domingo, 10 de dezembro, o T12 será seu!