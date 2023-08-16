Trabalho de integração para o bonde T12 em Gravigny-Balizy (fevereiro de 2023)
Quando o trabalho acontece?
O trabalho acontecerá à noite, de segunda-feira, 27 de fevereiro, a sexta-feira, 3 de março de 2023.
Que trabalho precisa ser feito?
O trabalho consiste em desmontar a passagem de nível para estabilizar os trilhos do futuro bonde T12.
Quais serão as consequências?
- O tráfego rodoviário foi interrompido durante todo o período,
- Implementação de dois desvios rodoviários (veja o mapa no verso),
- Tráfego de pedestres mantido pelo metrô,
- Circulação normal do RER C durante o dia,
- A circulação do RER C foi interrompida a partir das 22h.