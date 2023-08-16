Qual é o status da obra?

Seja nas três pontes de cruzamento da A6 (em Grigny, Ris-Orangis e Évry-Courcouronnes), nas pontes ferroviárias de Massy e Épinay-sur-Orge, na estação aérea de Morsang-sur-Orge, nos inúmeros pilares (as rampas que permitem que o bonde atravesse as pontes) ou nos muros de contenção, a construção do bonde T12 é de uma complexidade rara.

Em Massy, a fase de construção da oficina-garagem está concluída. O trabalho continua com o desenvolvimento do edifício (construção das plataformas ferroviárias, instalação dos postes de energia do bonde, etc.).

Desde o verão de 2020, as estações RER C começaram a se adaptar à chegada do bonde T12, com o desenvolvimento dos trilhos e plataformas.

Em Épinay-sur-Orge, a ponte ferroviária que permitia que o bonde T12 passasse sob os trilhos foi demolida em apenas 72 horas, entre 21 e 24 de maio de 2020. Em outubro, uma nova ponte permitindo que o bonde T12 cruzasse a RD257 e a Yvette foi construída. Os desenvolvimentos continuarão até o verão de 2021.

Em Savigny-sur-Orge, a construção de um muro de contenção temporário possibilitou a consolidação do aterro para deslocar os trilhos C do RER e liberar o espaço necessário para a construção das estruturas que sustentarão o bonde.

Em Morsang-sur-Orge, o trabalho de construção da estação aérea continua. Após a construção da ponte sobre a RD77, a estrutura da subestação elétrica para o abastecimento do bonde está sendo concluída.

Em Viry-Chatillon, o trabalho nas plataformas continua ao longo da rodovia A6.

Em Grigny, trabalhos de aterro, plataforma e saneamento estão em andamento no local da futura estação Ferme Neuve.

Em Ris-Orangis, obras de plataforma estão sendo realizadas no setor Ambroise Croizat e os pilares monumentais que permitirão ao bonde T12 atingir uma altura de 15 metros para cruzar a A6 estão sendo finalizados.

Em Évry-Courcouronnes, onde o bonde T12 terá três estações (Tratado de Roma, Bois Briard, Évry-Courcouronnes), o trabalho está a todo vapor. Em junho, a terceira ponte foi inaugurada sobre a rodovia A6 e a N104. Em novembro, começaram as obras na plataforma da estação Évry-Courcouronnes e os primeiros trilhos chegaram ao Boulevard Jean Monnet.