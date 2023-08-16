Uma retrospectiva sobre a construção do muro de contenção ao longo da A6

Entre a estação Parc du Château em Morsang-sur-Orge e a estação Coteaux de l'Orge em Viry-Chatillon, o bonde T12 seguirá pela A6.

Para permitir sua inserção, a área deve ser completamente em terraços, o que exige a construção de um muro de contenção para estabilizar o terreno.

Um muro de contenção para consolidar um terreno e torná-lo mais resistente à pressão e, portanto, ao tráfego de uma linha como o bonde T12.

Para realizá-lo, diferentes etapas são necessárias:

A proteção e manutenção do aterro

Ancorando as fundações das paredes ao solo

Elevação do muro por concreto

Uma vez concluído o muro de contenção, é possível construir a plataforma e instalar os trilhos necessários para a circulação segura do bonde.

Um olhar para trás sobre o progresso deste projeto de grande escala!