Uma retrospectiva sobre o dia aberto da oficina-garagem Massy-Palaiseau

Em junho de 2022, a construção da oficina-garagem do bonde T12 foi concluída, uma oportunidade para as equipes de bonde e trem T12 convidarem o público a visitá-la.

No sábado, 17 de setembro, por ocasião dos Dias Europeus do Patrimônio, SNCF, Île-de-France Mobilités e Transkeo abriram suas portas.

No total, nada menos que 120 visitantes conseguiram descobrir esse equipamento, essencial para a operação da nova linha. Pela manhã, os financiadores e autoridades eleitas do projeto também participaram da visita e elogiaram o trabalho das equipes, ao mesmo tempo em que relembraram seu apego ao projeto.

Um olhar para trás desse dia em fotos!