Um olhar para trás na implementação da ligação ciclo-pedestre com o distrito Grand Vaux em Savigny-sur-Orge

Para permitir o acesso direto entre o distrito Grand Vaux em Savigny-sur-Orge e a futura estação Épinay-sur-Orge, foi criado um caminho para ciclovias e pedestres passando sob os trilhos do RER C no cruzamento da RD257.

Seu objetivo é abrir esse distrito e permitir que seus habitantes tenham melhor acesso ao polo multimodal de Épinay-sur-Orge.

O trabalho na criação dessa ligação começou em novembro de 2020. Nos dias 15 e 16 de maio de 2021, ocorreu uma operação essencial: a transferência das estruturas.

Um olhar para trás sobre o progresso deste projeto excepcional!