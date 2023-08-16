Reunião pública de 19 de janeiro: respostas às suas perguntas

Na quarta-feira, 19 de janeiro, a cidade de Épinay-sur-Orge e as equipes de bondes T12 organizaram uma reunião pública online para apresentar os trabalhos futuros e detalhar os desenvolvimentos planejados.

Foi uma oportunidade para os moradores fazerem suas perguntas:

Com que frequência o bonde T12 vai circular?

O bonde T12 circula a cada 10 minutos durante o horário de pico e a cada 15/20 minutos fora do horário de pico.

Quanto tempo vai levar para fazer Massy > Évry-Courcouronnes? Massy > Épinay-sur-Orge.

O bonde T12 percorrerá todo o seu trajeto entre Massy e Évry-Courcouronnes em cerca de 39 minutos. Vai levar cerca de metade desse tempo para viajar de Massy > Épinay-sur-Orge.

Como faço para entrar em contato com agentes locais se meu problema está relacionado à rede ferroviária?

Agentes locais são mobilizados na rede urbana localizada entre Epinay-sur-Orge e Evry-Courcouronnes. No entanto, eles continuam disponíveis para retransações relacionadas à rede ferroviária.

Quando a passagem entre Epinay e Grand Vaux será aberta ao público?

Após a construção da estrutura de ligação para bicicletas e pedestres, as rampas de acesso estão sendo realizadas, assim como trabalhos de paisagismo. A ciclovia para pedestres deve entrar em operação na primavera de 2022.

Se você tiver alguma dúvida sobre o bonde T12, pode consultar o FAQ ou entrar em contato diretamente com a equipe do projeto pelo formulário.