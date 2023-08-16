Reunião pública de Gravigny-Balizy, quarta-feira, 14 de setembro

A partir de 19 de setembro, a SNCF realizará trabalhos de desenvolvimento dos trilhos na estação Gravigny-Balizy para a inserção do bonde T12.

Para informar os moradores locais da melhor forma possível, uma reunião informativa será realizada na quarta-feira, 14 de setembro, às 19h, no restaurante da escola primária Balizy (2 rue des Templiers, Longjumeau).

A equipe da SNCF do T12 Tram-Train apresentará este trabalho e responderá a todas as suas perguntas.