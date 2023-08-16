Reviva a casa aberta do canteiro de obras em fotos!

No sábado, 12 de outubro, o canteiro de obras do bonde T12 abriu suas portas ao público, para alegria de jovens e idosos...

Organizado em duas partes, esse dia permitiu que todos os participantes conhecessem melhor o projeto e descobrissem o que acontece nos bastidores de forma divertida e amigável. Um olhar para trás desse dia memorável em fotos!

Uma manhã dedicada à visita à ponte sobre a A6 em Grigny

Na manhã de sábado, os financiadores do projeto, muitos representantes eleitos das cidades atravessadas pelo bonde T12, acompanhados pelos proprietários do projeto, visitaram o canteiro de obras da ponte da rodovia A6 em Grigny, na presença de Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités. Entre eles, Jean-Benoît Albertini, Prefeito de Essonne, François Durovray, Presidente do Departamento de Essonne, Guillaume Marbach, da SNCF, e Philippe Rio, Prefeito de Grigny, que são a cidade anfitriã deste evento.