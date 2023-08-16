As estações de bonde T12: um marco na região

No trecho ferroviário, as estações existentes do RER C serão transformadas em estações de bonde.

Os trilhos serão elevados para que o degrau e a plataforma fiquem na mesma altura, garantindo acessibilidade para todos os passageiros. Para acomodar o novo material rodante mais curto, o comprimento das plataformas será reduzido.

O design das estações, estreita e moderna, remete ao mundo visual do transporte público graças à sua linha fluida que simboliza as linhas da rede. Dentro das estações, o projeto unificará seus diferentes elementos, como abrigos, bancos ou painéis de informações ao passageiro.

Idênticas em todo o território, as estações de bonde T12 se tornarão marcos para os habitantes.

Eles permitirão que os usuários tenham condições ideais de conforto:

• assentos e abrigos de vidro para proteger contra o frio, chuva, vento ou sol;

• Iluminação constante, agradável e reconfortante em todas as plataformas. A escolha será para iluminação de baixo consumo. Um detector de presença será instalado para modular o brilho;

• um sistema de proteção por vídeo e pontos de chamada de emergência;

• Serviços de passageiros como telas de informações em tempo real, venda de bilhetes, mapas de linhas.