A colocação dos trilhos começou!

Em toda a rota, a construção do bonde T12 está avançando rapidamente. Em Viry-Chatillon e Évry-Courcouronnes, o projeto atingiu um marco simbólico com a colocação dos primeiros trilhos.

Em 6 de novembro, um comboio excepcional vindo de Luxemburgo entregou os primeiros trilhos para equipar os trilhos do bonde T12 na rede urbana.

As primeiras instalações ocorreram em Viry-Chatillon, no nível da RD445, assim como em Évry-Courcouronnes, no local da futura estação Traité de Rome, boulevard Jean Monnet.

Os trilhos são assentados sobre dormentes de concreto, uma solução escolhida por sua robustez e durabilidade proporcionada.

Essa técnica consiste em usar dormentes de concreto em duas peças para sustentar os trilhos. Uma vez encaixados e alinhados sob o controle de um topógrafo, os trilhos são imobilizados pelo concreto. Elas são então montadas por soldas termita, o que permite uma solda durável resistente a sobrecargas e intensidades.

O todo é então coberto pela instalação de um revestimento vegetal, o sedum. Essa reprodução, que é fácil de manter e requer pouca rega, reflete o compromisso do projeto com uma linha de transmissão ambientalmente amigável.

A revalorização dos trilhos do bonde T12 faz parte de um processo para requalificar o espaço urbano ao longo da rota. Também será acompanhado pelo plantio de árvores.

Em Viry-Chatillon, que terá duas estações de bonde T12 (Amédée Gordini e Coteaux de l'Orge), os trilhos ferroviários foram inicialmente instalados ao norte do cruzamento da RD445. Esse trecho foi realizado como prioridade para remover mudanças de tráfego o mais rápido possível. De fato, como essas obras precisam coexistir com a manutenção do tráfego automotivo, exigem uma organização cuidadosa para garantir a segurança de todos. Portanto, elas são realizadas em várias fases sucessivas. Além da instalação dos trilhos ferroviários, o trabalho inclui a construção da futura estrada macia e a restauração direta da estrada em direção ao centro de Viry-Chatillon. Em janeiro, os trilhos serão instalados na Avenue des Sablons para se juntar aos da RD445. Esse trabalho continuará até a primavera de 2021.

Em Évry-Courcouronnes, o trabalho para instalar os trilhos começou em meados de novembro na rotatória do Tratado de Roma, na direção do Boulevard Jean Monnet, ao longo do canal. Eles continuarão gradualmente até chegarem ao centro de Évry-Courcouronnes na primavera de 2021.

Entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes, os trilhos serão instalados à medida que as obras de construção da plataforma do bonde avançam. Em seu trecho ferroviário localizado entre Massy e Épinay-sur-Orge, o bonde T12 utilizará a rede ferroviária existente.