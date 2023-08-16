Em toda a rede urbana, a instalação dos postes de suporte para o fornecimento de energia está acelerando

401. Este é o número de postes de fornecimento de energia para o bonde T12 instalados ao longo da rota em sua parte urbana, ou seja, entre Evry-Courcouronnes e Epinay-sur-Orge.

Com uma altura de cerca de 10 metros, esses postes são elementos essenciais que sustentarão os cabos elétricos que alimentarão o bonde (1500 volts continuamente).

Com um design fino e arredondado, esses postes foram projetados para atender a uma inserção paisagística ideal, em linha com as ambições do projeto do bonde T12.