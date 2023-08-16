Fechamento da rampa 7 da rodovia A6 em direção ao Viry-Chatillon Centre
Publicado em-
Atualizado em
Data de publicação: 8 de março de 2019
> Que trabalho precisa ser feito?
Transformação do cruzamento entre a rodovia A6 e a RD445 em um cruzamento de semáforos.
> Quais são os passos?
1) Fechamento da rampa para o Centro Viry-Châtillon para instalar a zona de trabalho
2) Obras rodoviárias para a transformação em entroncamento de semáforos
3) Construção da futura estação expressa do Bonde 12
> Quando começa o trabalho?
Segunda-feira, 18 de março de 2019
> O que isso muda?
O tráfego de carros foi modificado: rotas alternativas foram estabelecidas para permitir que você chegue a La Grande Borne e ao Viry-Chatillon Centre (veja o mapa abaixo)
Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo as interrupções em suas viagens e agradecemos sua compreensão.