Fechamento da rampa 7 da rodovia A6 em direção ao Viry-Chatillon Centre

Data de publicação: 8 de março de 2019

> Que trabalho precisa ser feito?

Transformação do cruzamento entre a rodovia A6 e a RD445 em um cruzamento de semáforos.

> Quais são os passos?

1) Fechamento da rampa para o Centro Viry-Châtillon para instalar a zona de trabalho

2) Obras rodoviárias para a transformação em entroncamento de semáforos

3) Construção da futura estação expressa do Bonde 12

> Quando começa o trabalho?

Segunda-feira, 18 de março de 2019

> O que isso muda?

O tráfego de carros foi modificado: rotas alternativas foram estabelecidas para permitir que você chegue a La Grande Borne e ao Viry-Chatillon Centre (veja o mapa abaixo)

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo as interrupções em suas viagens e agradecemos sua compreensão.