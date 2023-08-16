Novo layout para a estação Gravigny-Balizy do futuro bonde T12!

Durante todo o mês de março, na estação Gravigny-Balizy, a SNCF está trabalhando em operações de desenvolvimento de acessibilidade, bem como na renovação das plataformas.

A obra começou em setembro passado com a elevação dos trilhos para que, a longo prazo, o piso do bonde-trem ficasse na mesma altura da plataforma, permitindo assim que pessoas com mobilidade reduzida embarcassem no bonde T12 com total autonomia.

Neste mês, o trabalho foca na renovação dos cais: remoção da superfície, recuperação da estrutura por armadura e concreto, e então instalação de novos meio-fios.

Ao mesmo tempo, foram construídas 2 rampas de acesso (uma em cada plataforma). Eles vão melhorar a acessibilidade às plataformas para todos os passageiros.

Para concluir o desenvolvimento da estação, 2 abrigos de plataforma serão instalados nas próximas semanas.