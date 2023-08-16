Obras na plataforma da Avenue des Sablons em Viry-Châtillon (julho/agosto de 2022)

O trabalho na construção do bonde T12 continuará durante o verão de 2022.

Em Morsang-sur-Orge e Viry-Châtillon, elas estão causando mudanças temporárias de tráfego no cruzamento da A6 entre a Avenue des Sablons e a Rue du Docteur Roux.

Que trabalho precisa ser feito?

O bonde T12 seguirá pela A6.

Para continuar sua construção, é necessária uma intervenção que permita a travessia da interseção da Avenue des Sablons com a Rue du Docteur Roux.

O objetivo é instalar sob a estrada as redes que acomodarão os cabos de energia do bonde, chamadas de obras multitubulares e de plataforma.

Quando o trabalho acontece?

O trabalho acontecerá de segunda-feira, 11 de julho, a terça-feira, 26 de agosto, às 17h.

O que isso muda?

Como resultado, o tráfego muda

são esperados:

– De segunda-feira, 11 de julho às 8h, até sexta-feira, 22 de julho, às 17h: fechamento da estrada localizada no cruzamento da Avenue des Sablons com a Rue du Docteur Roux.

– De segunda-feira, 25 de julho às 8h, a terça-feira, 26 de agosto, às 17h: implementação de um sistema de tráfego alternado na estrada localizada no cruzamento da Avenue des Sablons com a Rue du Docteur Roux.

Rotas de desvio foram montadas.