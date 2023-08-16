Obras na plataforma da Avenue des Sablons em Viry-Châtillon (julho/agosto de 2022)
O trabalho na construção do bonde T12 continuará durante o verão de 2022.
Em Morsang-sur-Orge e Viry-Châtillon, elas estão causando mudanças temporárias de tráfego no cruzamento da A6 entre a Avenue des Sablons e a Rue du Docteur Roux.
- Que trabalho precisa ser feito?
O bonde T12 seguirá pela A6.
Para continuar sua construção, é necessária uma intervenção que permita a travessia da interseção da Avenue des Sablons com a Rue du Docteur Roux.
O objetivo é instalar sob a estrada as redes que acomodarão os cabos de energia do bonde, chamadas de obras multitubulares e de plataforma.
- Quando o trabalho acontece?
O trabalho acontecerá de segunda-feira, 11 de julho, a terça-feira, 26 de agosto, às 17h.
- O que isso muda?
Como resultado, o tráfego muda
são esperados:
– De segunda-feira, 11 de julho às 8h, até sexta-feira, 22 de julho, às 17h: fechamento da estrada localizada no cruzamento da Avenue des Sablons com a Rue du Docteur Roux.
– De segunda-feira, 25 de julho às 8h, a terça-feira, 26 de agosto, às 17h: implementação de um sistema de tráfego alternado na estrada localizada no cruzamento da Avenue des Sablons com a Rue du Docteur Roux.
Rotas de desvio foram montadas.