Obras de reurbanização da Rue du Bois Briard em Évry-Courcouronnes (março – junho de 2021)
Como parte da construção do bonde T12, obras ferroviárias estão ocorrendo no Boulevard Jean Monnet, no cruzamento com a Rue du Bois Briard, levando ao seu fechamento.
Eles provocam uma distração temporária do tráfego.
> Que trabalho precisa ser feito?
Diversas operações são realizadas:
- Obras de pavimentação
- Intervenção nas redes
- Produção de asfalto
- Instalação dos trilhos ferroviários
O objetivo deles é desenvolver a rue du Bois Briard, em sua aproximação ao cruzamento Delouvrier, antecipando a futura circulação do bonde T12.
> Quando o trabalho acontece?
Esse trabalho ocorrerá de 8 de março de 2021 a 7 de junho de 2021, inclusive.
> O que isso muda?
De segunda-feira, 8 de março, a segunda-feira, 7 de junho, inclusive, as obras resultarão nas seguintes mudanças de tráfego:
- Fechamento da Rue du Bois Briard, entre a Avenue de l'Amandier, Rue Jean Mermoz e o cruzamento Delouvrier.
Rotas de desvio foram montadas.