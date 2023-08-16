Obras de reurbanização da Rue du Bois Briard em Évry-Courcouronnes (março – junho de 2021)

Como parte da construção do bonde T12, obras ferroviárias estão ocorrendo no Boulevard Jean Monnet, no cruzamento com a Rue du Bois Briard, levando ao seu fechamento.

Eles provocam uma distração temporária do tráfego.

> Que trabalho precisa ser feito?

Diversas operações são realizadas:

Obras de pavimentação

Intervenção nas redes

Produção de asfalto

Instalação dos trilhos ferroviários

O objetivo deles é desenvolver a rue du Bois Briard, em sua aproximação ao cruzamento Delouvrier, antecipando a futura circulação do bonde T12.

> Quando o trabalho acontece?

Esse trabalho ocorrerá de 8 de março de 2021 a 7 de junho de 2021, inclusive.

> O que isso muda?

De segunda-feira, 8 de março, a segunda-feira, 7 de junho, inclusive, as obras resultarão nas seguintes mudanças de tráfego:

Fechamento da Rue du Bois Briard, entre a Avenue de l'Amandier, Rue Jean Mermoz e o cruzamento Delouvrier.

Rotas de desvio foram montadas.