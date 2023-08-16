Trabalho de elevação de trilhos na estação Gravigny-Balizy em Longjumeau (setembro de 2022)

Como parte do futuro bonde T12, serão realizados trabalhos para elevar os trilhos na estação Gravigny-Balizy. Eles exigirão a desmontagem da passagem de nível e, consequentemente, a interrupção total do tráfego rodoviário.

Quando elas acontecerão?

O trabalho é programado para a noite de segunda-feira, 19 de setembro, a sábado, 8 de outubro, exceto nos fins de semana (não há trabalho durante a noite de sábado a domingo e de domingo a segunda-feira).

Em que consiste o trabalho?

> Remoção do tabuleiro da passagem de nível (piso)

> Elevação dos trilhos em cerca de dez centímetros ao longo de 200 metros para permitir a circulação do futuro bonde-trem

> Operações de estabilização de trilhos

> Descanso do Convés de Cruzamento

Quais serão as consequências?

> O tráfego rodoviário foi interrompido durante todo o período

> Tráfego de pedestres mantido pelo metrô

> Circulação normal do RER C durante o dia

> tráfego RER C interrompido das 22h até o fim do serviço (implementação de ônibus substitutos)

REUNIÃO DE INFORMAÇÃO

A equipe da SNCF do bonde T12 apresentará este trabalho e responderá a todas as suas perguntas na quarta-feira, 14 de setembro, às 19h, no restaurante da escola primária de Balizay.