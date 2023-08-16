Trabalho de elevação de trilhos na estação Gravigny-Balizy em Longjumeau (setembro de 2022)
Como parte do futuro bonde T12, serão realizados trabalhos para elevar os trilhos na estação Gravigny-Balizy. Eles exigirão a desmontagem da passagem de nível e, consequentemente, a interrupção total do tráfego rodoviário.
- Quando elas acontecerão?
O trabalho é programado para a noite de segunda-feira, 19 de setembro, a sábado, 8 de outubro, exceto nos fins de semana (não há trabalho durante a noite de sábado a domingo e de domingo a segunda-feira).
- Em que consiste o trabalho?
> Remoção do tabuleiro da passagem de nível (piso)
> Elevação dos trilhos em cerca de dez centímetros ao longo de 200 metros para permitir a circulação do futuro bonde-trem
> Operações de estabilização de trilhos
> Descanso do Convés de Cruzamento
- Quais serão as consequências?
> O tráfego rodoviário foi interrompido durante todo o período
> Tráfego de pedestres mantido pelo metrô
> Circulação normal do RER C durante o dia
> tráfego RER C interrompido das 22h até o fim do serviço (implementação de ônibus substitutos)
REUNIÃO DE INFORMAÇÃO
A equipe da SNCF do bonde T12 apresentará este trabalho e responderá a todas as suas perguntas na quarta-feira, 14 de setembro, às 19h, no restaurante da escola primária de Balizay.