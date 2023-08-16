Fábricas de asfalto no cruzamento da RD445 (agosto de 2022)
A construção do bonde T12 está avançando rapidamente.
Em Viry-Châtillon, estão causando mudanças temporárias de tráfego no entroncamento RD445.
Que trabalho precisa ser feito?
O bonde T12 seguirá pela A6. Para continuar sua construção, é necessária uma intervenção na estrada.
O objetivo é criar o asfalto final (pavimentação da estrada) no cruzamento RD445.
Quando o trabalho acontece?
O trabalho ocorrerá à noite, entre a noite de segunda-feira, 29 de agosto, e a manhã de sexta-feira, 2 de setembro.
O que isso muda?
Como resultado:
- o RD445
- a estrada de acesso à RD445 a partir da Rue du Commandant Barré
- a rampa de acesso para a A6
Estará fechado ao trânsito à noite durante a semana de segunda-feira, 29 de agosto, a sexta-feira, 2 de setembro.
Além disso, a saída da A6 Paris-Province para a RD445 estará fechada continuamente de segunda-feira, 29 de agosto, às 14h, até sexta-feira, 2 de setembro, às 14h.
Rotas de desvio foram montadas.
O desvio da rampa de saída da A6 para a RD445 será pela saída 7.1 Grigny.