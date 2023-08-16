Trabalhos para inserir o bonde T12 na interseção entre a Avenue des Sablons e a Rue du Dr Roux (outubro/dezembro de 2022)

Quando o trabalho acontece?

O trabalho acontecerá de 17 de outubro a 5 de dezembro de 2022.

Que trabalho precisa ser feito?

O trabalho consiste em continuar a instalação dos trilhos do bonde T12, bem como no desenvolvimento da via, na colocação da plataforma e na sinalização.

Quais serão as consequências?

O fechamento temporário da ponte de travessia da A6 na Avenue des Sablons com a Rue du Dr Roux.

Rotas de desvio foram montadas.

