Trabalhos para inserir o bonde T12 na interseção entre a Avenue des Sablons e a Rue du Dr Roux (outubro/dezembro de 2022)
Quando o trabalho acontece?
O trabalho acontecerá de 17 de outubro a 5 de dezembro de 2022.
Que trabalho precisa ser feito?
O trabalho consiste em continuar a instalação dos trilhos do bonde T12, bem como no desenvolvimento da via, na colocação da plataforma e na sinalização.
Quais serão as consequências?
O fechamento temporário da ponte de travessia da A6 na Avenue des Sablons com a Rue du Dr Roux.
Rotas de desvio foram montadas.