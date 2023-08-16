Trabalho na ponte Marc Sangnier em Savigny-sur-Orge (março – junho de 2021)

Trabalhos de demolição na ponte Marc Sangnier estão sendo realizados como parte da construção do bonde T12. Elas levaram ao fechamento da Rue Marc Sangnier.

> Que trabalho precisa ser feito?

A obra visa demolir e reconstruir a ponte Marc Sangnier localizada entre a Rue de l'Egalité e a Rue des Rossays, onde o bonde T12 passará, para permitir a instalação da plataforma.

> Quando o trabalho acontece?

A demolição ocorrerá no fim de semana de sábado, 13 e domingo, 14 de março, durante uma interrupção do tráfego do RER.

A reconstrução ocorrerá a partir de segunda-feira, 15 de março, por um período de três meses.

> O que isso muda?

A partir de quarta-feira, 10 de março, e durante toda a duração das obras, a passagem sob a ponte Marc Sangnier está fechada para pedestres e veículos.