Nova linhaMassy > Évry-Courcouronnes

Obras na estação Massy-Palaiseau (janeiro de 2022)

Na estação Massy Palaiseau RER, o trabalho no bonde T12 continuará em janeiro.

  • Em que consiste o trabalho?

Dois tipos de operação serão realizados:
– Renovação de parte da linha (trilhos, dormentes e lastro)
– Ajustes da catenária (cabos de alimentação do trem)

  • Quando elas acontecerão?

O trabalho acontecerá dia e noite, de sexta-feira, 21, à meia-noite, até segunda-feira, 24 de janeiro, às 5h.
O trabalho preparatório (entrega de materiais, chegada das máquinas,...) deve ser esperado à noite a partir de quarta-feira, 19 de janeiro.

