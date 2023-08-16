Entre 11 e 14 de novembro, uma nova cabine de sinalização computadorizada foi instalada próxima à futura estação Massy-Palaiseau durante uma interrupção temporária do tráfego.

O que é uma cabine de sinalização computadorizada?

A Cabine de Sinalização Computadorizada (PAI) é usada para controlar os desvios e a sinalização ferroviária em uma área, usando um sistema de computador. É controlada por agentes de trânsito baseados em uma sala de cirurgia. O PAI verifica que todas as condições de segurança estejam atendidas para operar os trens. Ele controla remotamente os desvios, bem como a abertura e o fechamento das luzes de sinalização ferroviária.

Você sabia?

Esta cabine de sinalização será útil não apenas para a circulação do bonde T12, mas também para toda a linha ferroviária de Massy, ou seja, todos os trilhos agrupados que atendem a estação.

As figuras-chave da operação