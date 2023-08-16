Uma conexão mais fácil e acessível entre a estação Épinay-sur-Orge e a estação RER

As plataformas da atual estação RER em Épinay-sur-Orge estão sendo transformadas em preparação para a chegada do bonde T12. De fato, para criar conexões mais rápidas e acessíveis, a plataforma na direção de Brétigny será estendida em cem metros e a plataforma oposta (na direção de Paris) será alargada em alguns metros. Além disso, dois novos acessos com elevadores serão criados para alcançar o polo multimodal de intercâmbio. para alcançar o nível da futura estação de bonde T12.

Eventualmente, serão necessários apenas 2 minutos para transitar da plataforma do bonde T12 até a plataforma do RER.

O trabalho começará no verão de 2022 e durará até o final de 2023. Eles acontecerão da seguinte forma:

Verão de 2022: preparação do local e instalação de um guindaste no Chemin des Tourelles

Até o final de 2022: criação dos acessos norte e sul

Início de 2023 – Outono de 2023: Extensão e ampliação das plataformas

Final de 2023 – início de 2024: finalização e restauração do local

Descubra a situação a longo prazo!