Uma estação elevada em Morsang-sur-Orge

Uma nova fase na construção da futura estação aérea Parc du Château ocorreu em novembro passado.

A construção do bonde T12 entrou em uma nova fase em Morsang-sur-Orge. Após a construção dos píeres em setembro, ao longo do Parc du Séminaire, os trabalhadores realizaram trabalhos preparatórios para a construção da estrutura que abrigará a futura estação Parc du Château acima da RD77.

Esse trabalho começou com a serra da parte externa da ponte da rodovia A6. Está localizada acima da RD77, ao longo de um trecho não utilizado da A6. Para a segurança de todos, essa passagem sob a ponte da A6 teve que ser completamente fechada durante as intervenções, mantendo o acesso para os moradores locais.

Nos próximos meses, outras obras possibilitarão a instalação de dispositivos de segurança para a rodovia (barreira), uma barreira de ruído entre a rodovia e a estação e a construção da nova estrutura que eventualmente abrigará a estação de bonde T12.

A estação Parc du Château

Após circular pela rodovia no Parc du Séminaire, o bonde T12 chegará a Morsang-sur-Orge. Para acessar a estação elevada Parc du Château, instalada acima da RD77, foi construída uma plataforma chamada "píer". Assim, os trilhos do bonde T12 serão gradualmente elevados até a estação que permitirá que os habitantes e usuários da cidade utilizem esse novo meio de transporte.

Descubra em vídeo as etapas da construção de uma estação aérea.