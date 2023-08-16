Wissous/Lisses: Restauração das condições normais de tráfego na A6

Após o avanço das obras no bonde T12 ao longo da A6, as condições normais de tráfego serão restabelecidas. Antes disso, é necessário um passo final para restaurar a via e a sinalização à sua configuração original.

Quando o trabalho acontece?

O trabalho acontecerá entre 25 de abril e 20 de maio de 2022. Para minimizar o impacto no trânsito, eles acontecerão 4 noites por semana, de segunda às 21h30 até sexta-feira às 5h.

O que isso muda?

Como resultado, a rodovia A6 será fechada na direção de Paris > Province, no trecho entre Wissous e Lisses.

Os fechamentos só ocorrerão à noite, entre 21h30 e 5h.

Um desvio foi montado pela A10 e pela N104. No caso de entrar na rodovia após a Wissous, os motoristas terão que entrar na N7.